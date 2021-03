Connect on Linked in

101 New COVID-19 Cases, 219 Discharged And 2 Deaths On March 27

101 new cases of #COVID19Nigeria;

Lagos-32

Abia-16

Ebonyi-14

FCT-10

Bayelsa-6

Rivers-6

Bauchi-5

Jigawa-4

Oyo-3

Akwa Ibom-3

Osun-2

https://twitter.com/NCDCgov/status/1375936415977078788?s=19

A breakdown of cases by state can be found via:

https://twitter.com/NCDCgov/status/1375936515726004228?s=19

March 26 https://www.nairaland.com/6478963/covid-19-update-march-26-2021