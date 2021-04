Connect on Linked in

82 New COVID-19 Cases, 9 Discharged And 0 Deaths On April 28

81 new cases of #COVID19Nigeria;

Lagos-26

Enugu-13

Ogun-8

Rivers-6

Kano-6

Kaduna-5

Plateau-5

Akwa Ibom-4

Delta-3

FCT-3

Edo-2

A breakdown of cases by state can be found via

