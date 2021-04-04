Actress Lizzy Anjorin Praises Herself As She Celebrates Her Birthday (Photos)

Nollywood actress, Lizzy Anjorin took to her Instagram handle to praise herself as as she marks her birthday today 4th April, IgbereTV reports.
Sharing a stunning photo of herself, she wrote;
“HBD TO ME
AYA WON NIBADAN
OMO WON NI BADAGRY
RING LEADER AWON WORRIORS
PACE SETTER TO GENUINE
HARDWORKER TO LEGIT
WOMAN LEADER TO FEARLESS
BUSINESS MOGUL TO GROUNDED
OMO AJI FI GOLU WE BI OJO
ONE WOMAN BATTALLIONS
FASHION DOCTOR
GOLD & DIAMOND MERCHANT
PROPERTY EXPERT TO SMART
..
AS I NEVER REACH LAGOS OYA MK WE START ONLINE BIRTHDAY PARTY BY 6PM TODAY
COLOUR OF ASO EBI : CROCROACH BROWN & DANGOTE TOWEL”
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