Operatives of the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC have arrested nine suspected Internet fraudsters at Gwagwalada New Layout area of Abuja, FCT.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4165130746842717&id=509762239046271

