Results Of 2021 APGA Governorship Primaries

Vote counting is ongoing but we have these results from the vote counts of the underlisted 18 local government areas. 3 local governments are outstanding.

Professor Chukwuma Soludo is on course to winning the 2021 APGA governorship primaries.

APGA Primary Election Results

(1) Aguata LGA

Ezenwankwo – 2

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 44

(2) Anambra East LGA

Ezenwankwo – Nil

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 40

(3) Anambra West LGA

Soludo; 25

Ezenwankwo; 1

(4) Anaocha LGA:

Ezenwankwo 4.

Soludo: 40

Ibeh: 1

Okolo: 1

(5) Awka North LGA

Ezenwankwo 4.

Soludo: 29

Ibeh: 0

Okolo: 0

(6) Awka South LGA

Ezenwankwo – 2

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 46

(7) Ayamelum LGA

Ezenwankwo – 1

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 28

( Dunukofia LGA

Ezenwankwo – 1

Damian – Nil

Ibe – 1

Soludo – 32

(9) Ekwusigo LGA

Ezenwankwo – Nil

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 29

(10) Idemili North LGA

Ezenwankwo – 1

Damian – Nil

(11) Idemili South LGA

Ezenwankwo – 1

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 29

Ibe – Nil

Soludo – 30

(12) Ihiala LGA

Ezenwankwo – 2

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 45

(13) Njikoka LGA

Ezenwankwo – 2

Damian – Nil

Ibe – 1

Soludo – 41

(14) Nnewi North LGA

Ezenwankwo – 2

Damian – 5

Ibe – Nil

Soludo – 19

(15) Nnewi South LGA

Ezenwankwo – 2

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 45

(16) Ogbaru LGA

Ezenwankwo – Nil

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 38

(17) Onitsha North LGA

Ezenwankwo – Nil

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 35

(18) Onitsha South LGA

Ezenwankwo – 2

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 40