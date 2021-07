Check Out List Of Donations So Far For Obi Cubana’s Mom’s Burial

Confirmed contributions as below

1. Obi Obi ( Ukwuoma kpolu Ozubulu) 5,000,000

2. Quincy Nippon 1,000,000

3.Chief Val ONWUMELU. (Instigator PH) 500,000

4. Sir Justin 1,000,000

5. Harry (LJ resort hotel ASAba) 500,000

6. Prince uche Anazodo (champagne Vollereaux) 600,000.

7. Okpala okwy 500,000

8. Mighty mighty umuchu 1,000,000

9. Ekene New age 1,000,000

10.Sir Makuachukwu (Okeifeadigo) 1,000,000

11. High chief Osita Okammelu

Osycappa 1,000,000

12. Chupez 1,000,000

13. Abig Nwankwo foundation 5,000,000**

14. Aranazunwa 500,000

15. IGWE 10 10 1,000,000

16. Don cleff 300,000

17. Akuezedon splendid furniture 500,000

18. Uzu okagbue 200,000

19. Abulito 600,000

20. Emeka Pointek 500,000

21. Senator Ifeanyi Ubah 1,000,000

22. Nwakanwa 250,000

23. Obi Obi Adada 1,000,000

24. Hon. Chima Anyaso 500,000

25. Nike South 300,000

26. Osinachi TEKA 1,000,000

27. Inn Clothings Abuja 500,000

28.Okpoka Na Abba 500,000

29. Anonymous 500,000

30. Jeff CEO jeffDona Global 500,000**

31. ONWA OYOKO NA OZALLA NKANU 500,000

32. Chief samuel odinamadu (Ikeora 1 of Oba) 500,000

33. Dillo (Infinity furniture abuja) 200,000

34. Barrister Harold Ekwerekwu 200,000

35. Chief Muokwue Ikechukwu. 200,000

36. Chief Donald Uzoeto (Nwa chinamaluoji Ozubulu) Oji Ozubulu 350,000

37. Flames 500,000

38. Zota Okafor 200,000 **

39. Nonso Ozoemena $1000 **

40. Okwy Oba ( Nwachinemelu) 500,000

41. Anonymous ( Onye nke anyi ) 300,000

42. Obi nwere ego na akpo ( CEO max b hotel 500,000

43. Ugo Dcasa 200,000

44. Chinedu Akajiobi ( Akuamia Awka Etiti ) 500,000

45. Ochendo Ojoto 1,000,000 *

46. Celestine Emokai (Emcel) 500,000

47.Okosisi 1,000,000

48. Otika (Ezeugwumba Ojoto) 600,000

49. Chuchu Cubana 1,000,000 **

50. Obi of Orlu (Okosisi Na isu) 200,000

51. Terry Ofoma 500,000

52. DBBK 300,000

53. Ikechukwu Ifeajaekwu 200,000

54.chief chikwado nneji 200,000

55. DR.ONYEKA C. OGBATU

(aka DON PERRY)

SPANISH KINGDOM Hotel 300,000 + 20 cartons of don pee champagne

56. Augustine Okoro (zillion zillion) 300,000

57. High chief Azubuike Ekweozor ( Ide Umuawulu) 500,000

58. Sugar Oba (Anunebe) 500,000

59. OJ Capital ( Onwelu Chukwu na Nnewi) 200,000

60. Omekannaya obinna Udeaja 300,000

61. Igiligi Adazi 250k

62. Chukwudi Onwurah- Ochendo 200,000

63. Gentle global Ltd 200,000

64. Chief Ozonwayo Ken Anene 200,000

65. Arinze Okoye dogo odinanwa na Oko 500,000

66. Eziaku Oba 300,000

67. Uzoagu Nnamdi Dev control 200,000

68. Oloye Abuja 6,000,000

69. OZ OKIJA 1,000,000

70. Otunba (Tunde of Lagos) 400,000

71. Sir Onyeka Nnabugwu ( Akika Henkel ) 1,000,000

72. Chiboy Rico 200,000

73. Chief Dr Evans Metuh ( Amuluonyenaego Abatete) 1,000,000

74. Kelly ( Akuenwebe osumenyi) 300,000

75. Bishop Amah ( Bishop Awgbu SA) 200,000

76. Sir Chika Arinze (Kariz) 500,000

77. Bar Zubby Anyadiegwu 200,000

78. CB (Sparks of life Media Concept) 300,000

79. Dr Kennedy Okonkwo ( NED ) 2,000,000 *

80. Chief Carlos Ezeukwu ( Ugochukwutubelu Ihiala) 500,000

81. Anyiego SA 1,000,000

82. Atu Oba 300,000

83. Noni White CEO Global Chattels Express Ltd (GCX) 500,000 **

84. Emy Jumake 500,000

85. Nonso Okeke ( Nonso Nnewi ) 200,000

86. Chief Nnamdi Emechebe ( Ezejimatu na Okija) 200,000

87. Jupa ( Language is money ) 500,000

88. (SOLJAS LTD) Chief SoLoMoN AKPOTU AND CHIEF JASPER AKO 500,000

89. Sir CHIBUIKE CHINAKWE (AKURUONU) 300,000

90. Moses (Most Dc) 500,000

91. Chidimma Ibeneme “Ibiza” 500,000

92. Amara Ndulue ( Omenife Ozubulu) 200,000

93. Okezie Alexander 150,000

94. Sir Solomon C. Okezie 200,000

95. Ikeh Nnamdi ( Marta Foam ) 200,000

96. Anyiego Ihiala 2,000,000

97. Okwuloka Nnokwa ( Lavish ) 500,000

98. Engr martin ogbonna (Chukwubuluzo Ezeagu) 200,000

99. OGBATULUENYI ICHIDA 200,000

100. LazoRizzo of GTBank 300,000

101. Engr. Austin Obi (Akupetunwa Oba) 300,000

102. Emenike Ojiego (cash man ) 200,000

103. Chief Nwabueze Umeh (Ofia Okija) 200,000

104. Ojiakor Onyebuchi ( Emperor) 200,000

105. Alhaji Oraifite 200,000

106. Monty SA 250,000

107. Kelvin Jombo ( Abiriba first son ) 501,000

108. Chukwudi Onuorah ( Orimili ) 200,000

109. Chukwudi Nwakeze ( Uzochukwukwara na Okija) 300,000

110. CHIEF CHIGBOGU AGWANIRU

AKATAKUMA OKIJA

ASIAN TIGERS BOSS 300,000

111. Ezeobiekezie ( Desantos) 250,000

112. INOMA CHIKA (COUNT ICE) 200,000

113. Chief Ben Ajaegbo ( Bencroft ) 300,000

114. Engr Kelechukwu Emmanuel Onwuatu ( J&B Wire n cables ) 300,000

115. Ezeh Samuel Igwebuike 300,000

116. Aridon 400,000

117. Hon Collins Ezenwa ilo (Collins Rich) 500,000

118. Ezesinachi Nnokwa ( Obi Japan) 1,700,000

119. Mmiri dolu edo Ozubulu 300,000

120. Okey Nwachukwu Fanos (OKENWA AKPO) 200,000

121. Dr Chikelo Ejikeme ( Ogazi Nnokwa ) 600,000

122. Escoba Smith ( Grosvenor suites n hotels ) 500,000

123. Obiafurudike Okija CEO Zaramax hotel Awka 300,000

124. Ekene Okpara Onwuekwe ( Keltens ) 500,000

125. E money 2,000,000**

126. YSG 1,500,000**

127. Hussaini Mohammed 2,000,000**

128. Obi Port Harcourt 500,000

129. Enenwa Izuchukwu (Mmirimalugo na Ideani) 1,000,000

130. Dr Gideon Osi ( GOC ) Chairman/ CEO Gosima group 500,000

131. Ofunwa Ojoto. 1,000,000

132. Abutex 200,000

133. Chief Frank Ewuzie ( CEO Swank doors/furniture 250,000

134. ZEYEE ( Zolgoza global resources) 400,000

135. Chief chinwatakwaku na oba 300,000

136. Mune ( Vintage deluxe interiors) 300,000

137. Nonso Korea 150,000

138. Hon Dr Dubby Gustavo 1,500,000

139. Chief Chibueze Chukwuigbo ( Acient tiger vice boss) 200,000

140. Omesili Alor 200,000

141. CHIEF KINGSLEY MGBE (AKURUOLU N’ULI) 200,000

142. Dasuki 200,000

143. Simeon Ibiza 200,000

144. CHIEF VICTOR NWALIBEAKU ( AKWAUGO AWO IDEMMIRI) 300,000

145. Hon Ndubuisi George ( Blow Money).1,000,000

146. Lead BOSS Mbaise 300,000

147. Onwa Isuochi 300,000

148. Okenwa Nnobi 400,000

149. Zenco 2,000,000

150. High Chief (Barr) Jideofor Ezeofor (Zeof) 200,000

151. Ugo SA ( Century city oba) 200,000

152. BEKYZ 150,000

153. Papi Gustavo 1,000,000

154. Buchito 800,000

155. Melor 500,000

156. Donabem 500,000

157. Lucky Luciano ( Cubana Prime minister) 1,000,000

158. Odebego ( Ezeaku ) 1,000,000

159. Noni Cubana 200,000

160. Colins Akubueze (Odoyewu Alor) $500**

161. Promise (Pronosky pharmaceuticals) 500,000

162. Stinblaze_da_comedian

(Gustavo by Cubana Ambassador) 300,000

163. Mr Ifeanyi Ifeagwu(Ifeanyi Tagbo Foundation) 200,000

164. Ifeanyi Obidike 200,000

165. Major 200,000

166. Vinglobal technologies (Ijele) 200,000

167. Onyelo ( Onyeka ) 250,000

168. Dr. GrandFish (Omeudo 1 of Izuogu) 1,000,000

169. Opi 500,000

170. Money Weather ( Omemma Ojoto) 500,000

171. Okugbaluazu 150,000

172. Ejike Levi ( Bonjyke) 200,000

173. Bar Uchenna Ezemba ( Guarantee ) 150,000

174. Fred Fmdlinks 200,000

175. Dr Murphy Osuala ( Odokaraomee ) 500,000

176. chidi oguchi (chidi pointek) 200,000

177. Hon Ozioma Dede ( Guaranry doors ) 500,000

178. Okpole Ikenga 300,000

179. Havydon 500,000

180. Chief ike Onwuka Akusinachi 200,000

181. Wale Cubana 1,000,000

182. Igirigi Uli 500,000

183. Chief Frank Okafor (Igwulube ojoto) 500,000

184. Auxell MUSICAL 200,000

185. Ekene ohanugo (legend Ozoririnne) 300,000

186. Ichia charlie udegbuna (Mkpuluobi umuoji) 300,000

187. Chidi Amechi (Moorex Projects Ltd) 200,000

188. Lucky ( Onyinyechukwu N Dunukofia ) 500,000

189. Makua Oxford 500,000

190. Otunba 500,000

191. Uyi and Wizzywaa 1,000,000

192. Vin Lagos 300,000

193. HRH Nwachinyerugo 1, Ezeudo 1, Igwe Tawanna Chonburi Ezeigbo na Thailand 500,000

194. Uche Piro ( Technoarch ) 500,000

195. Akalike 500,000

196. Onwa Jamek 5,000,000

197. Chinedu Nwobodo (CIRCA) 500,000

198. Uche sparks ifeadigo awo idemili 1,000,000

Committee of friends & Business Associates Of Obi Cubana has Now Raised 267,000.000. ( Two Hundred & Fifty Seven Million Naira ) Plus 247 live Cow now & still counting

A trailer load of Hero Beer from a friend.

30 bags of Foreign Rice from a friend.

A Glenfiddich wine Company will be live with their truck load of different spirits & wine from a friend too.

A foreign casket worth 30 million Also donated by a business Associate.

Ego Amaka!!!