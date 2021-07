Vice President Yemi Osinbajo SAN on behalf of President Buhari unveils Team Nigeria’s 2021 Olympic Kit and attends the send forth ceremony for the athletes en-route the 2021 Tokyo Olympic Games at the State House Banquet Centre, Abuja. 12th July, 2021.

