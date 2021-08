Connect on Linked in

471 New COVID-19 Cases, 291 Discharged And 2 Deaths On August 8

471 new cases of #COVID19Nigeria;

Lagos-219

Akwa Ibom-102

Ondo-37

Oyo-33

Kwara-19

Rivers-16

Ekiti-15

Delta-14

Ogun-7

FCT-5

Niger-2

Edo-1

Katsina-1

178,086 confirmed

165,763 discharged

2,187 deaths

States with zero cases reported (6): Gombe, Kano, Osun, Plateau, Sokoto and Kaduna

A breakdown of cases by state can be found via covid19.ncdc.gov.ng

