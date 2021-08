The peace-loving #Governor of #Enugu State, His Excellency, Rt. Hon. Ifeanyi #Ugwuanyi, arrives Akwa Ibom State Government Lodge, Asokoro, Abuja, venue of the emergency meeting of the Peoples Democratic Party (#PDP) Governors’ Forum.

#EnuguStateIsInTheHandsOfGod

#amokelouis



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1496368700706690&id=100010007227700

Share this: Facebook

WhatsApp

Twitter

Pinterest

LinkedIn

Email

Telegram

Tumblr

Skype

Reddit

Pocket

Print