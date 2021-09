President Buhari inaugurates the board of the Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA) and presides over the Federal Executive Council Meeting (FEC) at the State House, Abuja

In attendance are; Vice President Yemi Osinbajo SAN, SGF Boss Mustapha, HM Finance Dr. Zainab Ahmed, HM Aviation Hadi Sirika, HM Works and Housing Mr. Babatunde Fashola, HM HADM Haija Sadiya Farouq, AG Malami.

https://www.instagram.com/p/CTRl9s3gpIF/?utm_medium=copy_link

