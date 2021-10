As the year is about to end share your most played songs of the year

here is my top 10

1. Mr. P ft Singah Paloma

2. Ladipoe ft Buju Feeling

3. Justine bieber Ft Burna boy Love by you

4. Mr. P Fly away

5. Buju outside

6. Kiss Daniel Lie

7. Ruger Bounce

8. Singah Attencion

9. Rudeboy Ayoyo

10. Burnaboy Kilometer

