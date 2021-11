ANAMBRA ELECTION RESULTS: Live Updates From Ihiala

November 9, 2021

148,407 registered voters in Ihiala.

====================

As results starts coming in from Ihiala, INEC has set 9p.m. for collation of votes.

Collation of Results of the Anambra State Governorship Election will resume as follows:

Date: November 9

Time: 9pm

Venue: State Collation Centre, INEC State Office, along House of Assembly Road, Awka.

==================================

Our Lady’s

PU 003

APGA — 27

PDP — 15

APC — 0

===================

Uli Ward 1

PU 004

APGA — 13

APC —4

PDP — 19

Labour — 1

PU 014

APGA — 20

PDP — 19

YPP — 1

APC — 2

========================

Uli Boys

APC— 4

APGA — 38

PDP — 7

====================

Amorka Ward

COMMUNITY PRIMARY SCHOOL PU:001

Accredited voters: 53

APGA — 27

PDP — 14

APC — 2

LP — 2

BOOT PARTY — 1

AAC — 1

===================

Holy Ghost Juniorate

PU 005

APGA — 54

PDP — 18

APC — 0

=================

Okija Ward IV

UHTOBO COMM SCHOOL UNIT

APC — 4

PDP — 5

YPP — 1

APGA — 40

====================

Union Secondary School, Okija

APGA — 36

APC — 1

PDP — 2

ZLP — 1

YPP — 0

====================

Union Primary School, Okija

APGA — 45

PDP — 24

APC — 2

======================

Holy Ghost Juniorate, PU 011

APGA — 34

PDP — 14

APC — 1

===========================

Our lady of Lourdes Hospital PU 003

APGA — 28

PDP — 15

APC — 0

YPP — 0

=====================

EZEIKE Primary School /1

APC — I

APGA — 32

PDP — 0

=====================

Ogboro Premier Primary School, Ward 5, PU 007

APC — 1 vote

APGA — 33 votes

PDP — 29 votes

YPP — 29 votes

=======================

Azia 005

APGA — 43

PDP — 3

APC — 1

YPP — 1

===============

Umunnamehi village, Unit 007

APGA — 75

PDP — 14

ADP — 2

SDP — 4

YPP — 6

APC — 1

=================

Umuohi Community School, Unit 013

APC — 1

APGA — 37

PDP — 22

