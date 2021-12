Nigerian Scientists/Lecturers Are Not Lazy! (See Why)

For those who will always talk that Nigerian lecturers/scientists do nothing but demand for money, below is the list just released by Stanford University.

These are Lecturers/Scientists, who with nothing, still make Nigeria great.

World Top 2% Scientist in 2021

(The Nigeria Extract)

Just released by Stanford University USA

_(Nigeria is not doing that bad)_

Gureje Oya

(U.I)

Olajire AA

(Lautech)

Olusanya Bolajoko

(Centre of Health Start Initiative)

Oguzie Emeka E

(FUTOweri)

Oboh Ganiyu

(FUTAkure)

Ezugwu Emmanuel O

(Air force institute of Technology)

Owolabi Mayowa

(College of Medicine, U.I)

Animashaun I.L

(FUTAkure)

Farombi Ebenezer

(College of Medicine, U.I)

Lawal Olayide S.

(Federal University, Oye Ekiti)

Alaneme Kenneth Kanayo

(FUTAkure)

Ukwaja, Kingsley N.

(Alex Ekwueme Fed Uni Teach Hosp )

Uneke Chigozie Jesse

(Eboyin State Uni )

Lawal, AbdulAzeez

(Fountain University)

Yusuf Abdullah

(Federal University Dutse)

Akinyele Daniel

(Bells University)

Sulaiman Tukur A.

(Federal University Dutse)

Ademuyiwa Abiodun

(Lagos State University)

Rafindaadi Abdulkadir A.

(Usman Danfodiyo University)

Orisakwe Irish E.

(University of Porthacourt)

Bello Olugbenga Solomon

(Lautech)

Oladoja Nurudeen A.

(Adekunle Ajasin University)

Luiselli Luca

(River State Uni of Sci & Tech)

Ozili Peterson K.

(C.B.N)

Adefegha Stephen A.

(FUTAkure)

Oyedepo Sunday O.

(Convenant University)

Loto Rowland

(Convenant University)

Okeke Iruka N

(U.I)

Loto Cleophas

(Convenant University)

Eddy Nnabuk Okon

(UNNsuka)

Taiwo Adewale M.

(FUNAABeokuta)

Igbinosa Etinosa

(University of Benin)

Olasunkanmi Lukman O.

(O.A.U ile-ife)

Nathaniel Solomon P.

(UNILAG)

Ameh Emmanuel

(National Hospital Abuja)

Lateef Agbaje

(Lautech)

Onwejekwe Obinna

(UNNsuka)

Ayodele Temitope R.

(U.I)

Adebowale Kayode O.

(U.I)

Ademiluyi Adedayo O

(FUTAkure)

Iwegbue Chukwujindu .M

(Delta State University)

Chidume Charles

(Africa Uni of Sci & Tech)

Osinubi Kolawole

(ABU Zaria)

Atadashi I. M

(Adamawa State University)

Salisu Afees A.

(U.I)

Habib AbdulRazak G.

(Bayero Uni Kano)

Abarikwu S. O

(University of Porthacourt)

Jha Basant K.

(ABU Zaria)

Erejuwa Omotayo O

(Eboyin State University)

Olagunju Andrew T.

(Unilag)

Ibem Eziyi

(UNNsuka)

Faleye Babatunde James

(Fed Uni Lafia)

Strebelle Sebastien

(Chevron � Nig ltd)

Obi-Egbedi Nelson O

(U.I)

Sobamowo Gbeminiyi

(Unilag)

Adegbola Richard

(Nig Inst of Medical Research)

Okonofua Friday

(University of Benin)

Adaramoye Oluwatosin

(U.I)

Dahunsi Samuel O.

(Landmark University)

Misra Sanjay

(Convenant University)

Adesanya S.O

(Redeemer University)

Njoku Victor O.

(Imo state university)

Awoyera Paul

(Convenant University)

Aigbodion Victor

(UNNsuka)

Menkir Abebe

(Int inst of Tropical Agric – IITA)

Betiku Eriola

(O.A.U ile-ife)

Unuabonah Emmanuel

(Redeemer University)

Osabuohien Evans

(Convenant University)

Nwafor O.M.I

(FUTOweri)

Ogunjuyigbe A.S.O

(U.I)

Ajiboye T.O

(Nile University)

Ikot A.N

(Uni of Porthacourt)

Okoye C.M

(UNNsuka)

Folayan Morenike O

(O.A.U ile-ife)

Adewunmi Adebayo O

(O.A.U ile-ife)

Lawal Akeem O

(FUTAkure)

Okafor Peter

(Uni of Calabar)

Illesanmi Olayinka

(U.C.H – Ibadan)

Ajayi O.O

(Convenant University)

Bandyopadhyay Ranajit

(IITA )

Adedara Isaac

(College of Medicine – U.I)

Aliyu Aliyu

(Federal University Dutse)

Egbueri Johnbosco

(C O Ojukwu University)

Ozoegwu Chigbogu

(UNNsuka)

Adeneye Adejuwo

(Lagos State University)

Oyewunmi K.J

(Unilorin)

Iwu Maurice

(Bio resources Dev Group)

Osanaiye O.A

(Nile University)

Fawole Olufumilayo

(U.I)

Adepoju Paul

(Science Journal)

Fayomi O.S.I

(Convenant University)

Mohammed Shafiu

(ABU Zaria)

Ogoina Dimie

(Nig Delta Uni Teach Hosp)

Dikio Ezekiel

(Niger Delta University)

Ezema Fabian

(UNNsuka)

Oyagbemi A. A

(U.I)

Elemike Elias

(Fed Uni of Petrol Reso Efurun)

Tomori oyewale

(Redeemer university)

Welcome Menizibeya

(Nile University)

Badu-Apraku Baffour

(IITA)

Yakubu Musa

(Unilorin)

Adedapo Adeolu

(U.I)

Ighodaro O.M

(Lead City university)

Anorlu R.I

(Unilag)

Ogunlesi Tinuade

(OOU – Ago iwoye)

Onate C.A

(Landmark University)

Imam Mustapha

(Usman Danfodiyo University)

Sofowora Abayomi

(O.A.U ile-ife)

Senbanjo idowu

(Lagos State University)

Adeyemi Oluyomi S.

(Landmark University)

Meremikwu Martin

(University of Calabar)

Owolabi Taoreed O.

(Adekunle Ajasin University)

Osuntokun B.O

(UCH – Ibadan)

Idumah Christopher igwe

(Nnamdi Azikiwe Uni)

Fadare J.O

(Ekiti State University)

Salawu S.O

(Landmark University)

The wide spread of scientists across the country is commendable

