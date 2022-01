List Of 250 Of The Greatest Nigerian Songs

1) Sweet Mother – Prince Nico Mbarga

2) Sawale – Cardinal Rex Jim Lawson

3) Mo Fe Mu’Yan (Baby Jowo) – Dr Victor Olaiya

4) Omo Lanke – Dr Victor Olaiya

5) Nike Nike – E.C. Arinze

6) Eko O Gba Gbere – Chris Ajilo

7) Ariwo – Chris Ajilo

8 ) Love Adure – Cardinal Rex Jim Lawson

9) Erora Feso Jaiye – I.K. Dairo

10) Mo Sorire – I.K. Dairo

11) Salome – I.K. Dairo

12) Omo Laso – Odus And His Morning Star Orchestra

13) Money Trouble – Zeal Onyia

14) Joromi – Sir Victor Uwaifo

15) Guitar Boy – Sir Victor Uwaifo

16) Ketekete (The Donkey, The Man And His Son) – Chief Commander Ebenezer Obey

17) Board Members – Chief Commander Ebenezer Obey

18) Eni Ri Nkan He – Chief Commander Ebenezer Obey

19) Oni Dodo Oni Moin Moin – Fela

20) Viva Africa – Fela

21) Omo Pupa – Dr Victor Olaiya

22) Otanjele – Eddy Okonta

23) Taxi Driver – Bobby Benson

24) Ojo Monday/Monday Morning in Lagos – Fela

25) Alu Jon Jonki Jon – Fela

26) Fogo Fogo – Fela

27) Army Arrangement – Fela

28) Teacher Don’t Teach Me Nonsense – Fela

29) Zombie – Fela

30) Beast Of No Nation – Fela

31) Look and Laugh – Fela

32) Eddie Quansa – Peacock’s International Band

33) Gbeyo Gbeyo – King Sunny Ade

34) Syncro System – King Sunny Ade

35) That Hausa song whose name I still do not remember

36) Mamausa – Nelly Uchendu

37) Jesu Chelum – Nelly Uchendu

38) Waka About – Nelly Uchendu

39) Love Nwantintin – Nelly Uchendu

40) Aki Special – Prince Nico Mbarga

41) Nobody Fails – Ofege

42) Try And Love – Ofege

43) Wizzy Ilabo – Ofege

44) One Early Morning – Prof Y.S. & His B.B. Band

45) Shake Hands – Geraldo Pino

46) Come On Home – Lijadu Sisters

47)Orere Elejigbo – Lijadu Sisters

48)Life’s Gone Down Low – Lijadu Sisters

49) Fuel For Love – Wrinkars Experience

50) Monkey Chop – Dan I

51) I Love My Country – Tunji Oyelana

52) Mo Lo Soko/Eniyan Bi Aparo – Tunji Oyelana

53) Alaru T’ Onje Buredi – Tunji Oyelana

54) Good Morning Sir – Tunji Oyelana

55) Elu Uwa – Sir Warrior & His Oriental Brothers International Band

56) I Need Someone – Kris Okotie

57) I’m Going Now – Kris Okotie

58) Koko – Kris Okotie

59) Kill Me With Love – Jide Obi

60) Front Page News – Jide Obi

61) Fine Mama – Kris Okotie

62) Goodbye Teacher – Kris Okotie

63) CockCrow At Dawn – Bongos Ikwue

64) Eche Une – Bongos Ikwue

65) Larai – Bongos Ikwue

66) Country Boy – Harry Moscow

67) Sugarcane Baby – Harry Moscow

68) E Je Ka Jo – Xtasy (Murray-Bruce)

69) Isale Eko – Xtasy (Murray-Bruce)

70) When The Going Is Good – William Onyeabor

71) Loverboy – Felix Lebarty

72) The Way We Are – Dora Ifudu

73) Baby Kilode – Dizzy K Falola

74) Dance Afro-Beat – Orlando Julius

75) Identity – Oliver De Coque

76) Biri Ka Mbiri – Oliver De Coque

77) Osondi Owendi – Chief Stephen Osita Osadebe

78) Ore Ofe Ohun – CAC Choir

79) Odun Nlo Sopin – CAC Good Women Choir

80) Ikon Allah – Bala Miller

81) Sisi Jowo – Art Alade

82) Walk Right Back – Onyeka Onwenu

83) Alleluya – Onyeka Onwenu

84) Bia Nulu – Onyeka Onwenu

85) Nigeria Go Survive – Veno Marioghe

86) Seun Rere – Christy Essien Igbokwe

87) Ka Anyi Gba Egwu – Christy Essien Igbokwe

88) Teta Nu Na Ula – Christy Essien Igbokwe

89) One Love – Onyeka Onwenu

90) Akula Owu Onyeara – Charlie Boy

91) Ifeoma – Felix Lebarty

92) Ngozi – Felix Lebarty

93) Mother And Child – Sonny Okosun

94) Tire Ni Oluwa – Sonny Okosun

95) Fire In Soweto – Sonny Okosun

96) Which Way Nigeria? – Sonny Okosun

97) You And I – Onyeka Onwenu

98) Oko Mi Ye – Stella Monye

99) Free and Easy – Roseline Ogunro

100) Nnem O – Roseline Ogunro

101) Oro Re – Roseline Ogunro

102) Mother Africa – Jambos Express

103) Fuji Garbage – Sikiru Ayinde Barrister

104) Lamentation For Sodom – Tera Kota

105) Send Down The Rain – Majek Fashek

106) Redemption Song – Majek Fashek

107) Sugar For Mi Tea – Ras Kimono

108) Natty Get Jail – Ras Kimono

109) Rat Race – The Mandators

110) Obaro – Evi Edna Ogoli

111) Happy Birthday – Evi Edna Ogoli

112) Jealousy – Evi Edna Ogoli

113) Ten Commandments – Orits Wiliki

114) Immortality – Chief Commander Ebenezer Obey

115) Let Them Say – King Sunny Ade

116) Madawonlohun (Let Them Say) – Onyeka Onwenu ft King Sunny Ade

117) Wait For Me – King Sunny Ade and Onyeka Onwenu

118) Omo Laso – Funmi Adams

119) Bubble – Adewale Ayuba

120) Bonsue – Adewale Ayuba

121) Fuji Ropopo – General Kollington Ayinla

122) Ijo Yoyo – General Kollington Ayinla

123) 1990 – Charlie Boy

124) Big Bottom – Charlie Boy

125) Alagbon (Prison Experience) – Orlando Owoh

126) Kangaroo – Orlando Owoh

127) Majek Fashek In New York – Majek Fashek

128) Do It In The Name Of Love – Alex O

129) Banana – Alex O

130) Back To The Basics – Esse Agesse

131) Rosie – Blakky

132) Bang Belly – Blakky

133) Blakky’s House – Blakky

134) Blakky Skank – Blakky

135) Tyna Onwudiwe – Lite Low

136) Tyna Onwudiwe – Black on Black

137) Nigeria My Beloved Country – Funmi Adams

138) All We Need Is Love – Funmi Adams

139) Ina Gizo Yake – Funmi Adams

140) Ahayye Yaro – Funmi Adams

141) Ace – Sir Shina Peters

142) Shinamania -Sir Shina Peters

143) Authority – King Sunny Ade

144) Baby Jowo – Lieutenant Shotgun

145) Tickle Me – Alex Zitto

146) Mr Ragamuffin – Danny Wilson

147) Fuel For Love – Zubby Enebeli

148) African Style – Bright Chimezie

149) Omoge – Mike Okri

150) Time Na Money – Mike Okri

151) Sawale – Feladey And Friends

152) Hello Africa – Dr Alban

153) Monica – Junior And Pretty

154) Which One You Dey – Emphasis

155) Wonder Wonder – Femi Anikulapo-Kuti

156) Africalypso – Lagbaja

157)Coolu Temper – Lagbaja

158) Scatta Head – Femi Anikulapo-Kuti

159) Consolidation (Show Colour) – KWAM 1

160) Loko Iya Won (Owole) – Lagbaja

161) Lift Up Nigeria – Sunny Ade

162) Congratulations – Daddy Showkey

163) Dyna – Daddy Showkey

164) Denge Pose – Baba Fryo

165) It’s My Life – Dr Alban

166) Hallelujah Day – Dr Alban

167) Guess Who’s Coming To Dinner ? (Carolina) – Dr Alban

168) Allen Avenue – Weird MC

169) Love Me Jeje – Seyi Sodimu

170) Shake Body – Trybesmen

171) Shako Mo – Remedies

172) Wishes For All – Inferno

173) Alo (Story) – Maintain

174) Maintain In India – Maintain

175) Catch Cold – Maintain

176) Suuru Lere – Lagbaja

177) Konko Below – Lagbaja

178) Nothing For You – Lagbaja

179) Let’s Stay Together – Kush

180) Baraje – Ruggedman

181) Don’t You Know – Plantashun Boiz

182) You And I – Plantashun Boiz

183) Knock Me Off – Plantashun Boiz

184) Plantashun Boiz – Plantashun Boiz

185) African Queen – 2Face

186) If Love Is A Crime – 2Face

187) Nfana Ibaga – 2Face

188) Ole – 2Face

189) Right Here – 2Face

190) U No Holy Pass – 2Face

191) Keep On Rocking – 2Face

192) Ijo Ya – Weird MC

193) Swo – Marvelous Benji

194) Olufunmi – Style Plus

195) Imagine That – Style Plus

196) Na Ba Ka – Jeremiah Gyang

197) Yahooze – Olu Maintain

198) Lorile – X-Project

199) Tongolo – D’Banj

200) Fall In Love – D’Banj

201) Olorun Maje – D’Banj

202) Eye Adaba – Asa

203) Jailer – Asa

204) Fire On The Mountain – Asa

205) Bibanke – Asa

206) Be My Man – Asa

207) Gongo Aso – 9ice

208) Kele Kele Love – Tiwa Savage

209) Love Me – Tiwa Savage

210) Champion (Remix) – General Pype

211) Umbrella – Banky W

212) Busy Body – PSquare

213) Temptation – PSquare

214) No One Like You – PSquare

215) See Me So – 2Face

216) True Love – 2Face

217) 4 Instance 2Face

218) E Be Like Say – 2Face

219) Ifunanya – PSquare

220) Stylee – DJ Jimmy Jatt

221) My P – Naeto C

222) Lagos Party – Banky W

223) Nwa Baby (Sawale) – Flavour

224) African Rapper Number 1 – M.I. ft Flavour

225) Golibe – Flavour

226) Dami Duro – Davido

227) Don’t Dull – Wizkid

228) Holla At Your Boy – Wizkid

229) Like To Party – Burna Boy

230) First Of All – Olamide.

231) Oliver Twist – D’Banj

232) Top of the World – D’Banj

233) Mr Endowed Remix – D’Banj

234) Pere – Mo-Hits All Stars

235) Wind Am Well – Ikechukwu

236) Bobo – Olamide

237) Wo – Olamide

238) Anifowoshe – Olamide

239) Love My Baby – Wizkid

240) On Top Your Matter – Wizkid

241) Dorobuchi – Mavins All Stars

242) Joro – Wizkid

243) Ojuelegba – Wizkid

244) Essence – Wizkid

245) Mood – Wizkid

246) Ye – Burna Boy

247) Monsters You Made – Burna Boy

248) Anybody – Burna Boy

249) Kilometre – Burna Boy

250) Billionaire – Teni

