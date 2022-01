Abubakar lawal @Abubaka19076050

Buhari will commission this new Peugeot Assembly Plant in Kaduna to produce Peugeot 301, 508, 5008, 3008, 2008 and the pick-up models . Over 120 Kaduna youths will be employed here.



https://twitter.com/Abubaka19076050/status/1484403579590950913

See more about this plant in the next post.

