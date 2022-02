A massive rally in support of the aspiration of APC national Leader, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu in Elele community in Ikwerre LGA, Rivers state

Chief Magnus Abe doing the grassroots work for Asiwaju’s Mandate

@officialABAT

@AbdulAbmJ

@tunderahmanu

@DeeOneAyekooto ♾♾♾♾♾



https://twitter.com/Arijeabdullah/status/1490430047827771403?t=wKsxCUKs4AP4by0D98E3ww&s=19

