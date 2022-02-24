New Travel Advice By Embassy Of Nigeria In Ukraine

NEW TRAVEL ADVICE BY THE EMBASSY OF NIGERIA, UKRAINE
THE ATTENTION OF THE EMBASSY HAS BEEN DRAWN TO A DECLARATION OF STATE OF EMERGENCY, AND MARTIAL LAW ON THE ENTIRE TERRITORY OF UKRAINE, EXCEPT THE DONETSK AND LUHANSK REGIONS BY THE GOVERNMENT OF UKRAINE, EFFECTIVE FROM MID-NIGHT OF FEBRUARY 23, 2022 FOR A PERIOD OF 30 DAYS AS WELL AS THE LATEST DEVELOPMENT ON THE UKRAINE-RUSSIA CRISIS.
WITH THIS, REGIONAL (OBLAST) COMMISSIONS ARE TO DECIDE ON THE NECESSARY SECURITY MEASURES TO ADOPT IN STRENGTHENING THE PROTECTION OF PUBLIC ORDER AND FACILITIES FOR THE SAFETY OF THE CITIZENRY AND RUNNING OF THE ECONOMY IN THEIR DOMAINS. IT CAN BE RESTRICTION OF MOVEMENT, AN ADDITIONAL INSPECTION AND VERIFICATION OF CERTAIN DOCUMENTS OF INDIVIDUALS, AMONG OTHERS. THESE ARE PREVENTIVE MEASURES AIMED AT ENSURING THAT THE COUNTRY REMAINS CALM AND THE ECONOMY CONTINUE TO FUNCTION UNINTERRUPTED, WHILE IT LASTED.
IN VIEW OF THIS DEVELOPMENT, THE EMBASSY URGES NIGERIA NATIONALS RESIDENT IN UKRAINE TO REMAIN CALM BUT BE VERY VIGILANT AND BE RESPONSIBLE FOR THEIR PERSONAL SECURITY AND SAFETY. THE EMBASSY WISHES TO ADD THAT SHOULD ANY OF NIGERIA NATIONALS CONSIDERS THE SITUATION AS EMOTIONALLY DISTURBING, SUCH NATIONALS MAY WISH TO
TEMPORARY RELOCATE TO ANYWHERE CONSIDER SAFE BY PRIVATE ARRANGEMENTS. THEY SHOULD, HOWEVER, ENSURE THAT THEY DO ALL THE NEEDFUL TO VALIDATE ALL THEIR
RESIDENT DOCUMENTS FOR EASE OF RETURN TO THE COUNTRY WHEN DESIRED.
IN ADDITION, IN CASE OF STUDENTS SEEKING SUCH TEMPORARY RELOCATION, THEY ARE ENJOINED TO SEEK PROPER CLEARANCE AND GUARANTEE FROM THEIR RESPECTIVE INSTITUTIONS, AUTHORITIES/AGENTS ON THE WAY FORWARD IN RESPECT TO THEIR STUDIES DURING THIS PERIOD AND/OR THEREAFTER.
FOR THOSE WHO STILL CONSIDER IT APPROPRIATE TO REMAIN IN THE COUNTRY, BE ASSURED THAT THE EMBASSY REMAINS OPEN FOR ITS CONSULAR DUTIES AND RESPONSIBILITIES AT ALL TIMES. IT WILL ALWAYS AVAIL YOU OF UPDATES WHEN NECESSARY.
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