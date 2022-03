tolu ogunlesi @toluogunlesi

A @NigeriaGov delegation visited the site of the nearing-completion Second Niger Bridge (“MBB”) today: Chief of Staff to the President, Prof. Ibrahim Gambari, HM @tundefashola, HM Chris Ngige, MD @nsia_nigeria Mr. Uche Orji, and others.

The 4th photo is the 15-booth Toll Plaza.

