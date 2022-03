Xiaomi 12 Pro (₦490K) vs iPhone 13 Pro Max (₦670K) Camera Comparison

https://www.youtube.com/watch?v=Nmv-gQx84G4

Using the default camera which shoots 13MP photos on the Xiaomi 12 Pro and 12MP on the iPhone 13 Pro Max.

See some photos below (Reduced for NL)

Which one do you think is better?

