I can only Marry a Man that can buy me Rolls Royce, Toyota men don’t Toast me- Lady

“If you are driving a Toyota please don’t toast me, it’s a man that can buy me a Rolls Royce That I want to marry” – Nigerian lady reveals!

Video

https://www.youtube.com/watch?v=21R7bwZS310

https://www.instagram.com/reel/CetwP6WDaKK/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Share this: Facebook

WhatsApp

Twitter

Pinterest

LinkedIn

Email

Telegram

Tumblr

Skype

Reddit

Pocket

Print



Like this: Like Loading...

Related