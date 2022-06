‘More Than A Teammate’ – Cristiano Ronaldo Bids Farewell To Marcelo

Mais do que um companheiro de equipa, um irmão que o futebol me deu. Dentro e fora dos campos, um dos maiores craques com quem tive o prazer de partilhar um balneário. Vai com tudo nessa nova aventura, Marcelo! ������

More than a teammate, a brother that football gave me. On and off the fields, one of the biggest stars with whom I had the pleasure of sharing a locker room. Go with everything on this new adventure, Marcelo! ������

https://twitter.com/Cristiano/status/1536426867854610433/photo/1

