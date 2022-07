In separate outings last night, I paid a courtesy visit to my brother, the Yobe State Governor, H.E Mai Mala Buni and also to our father, an Elder statesman Chief Edwin Clark in their residences in Abuja.

Thank you for the warm welcome.



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0UJrbnaHsAo2kQLvAquVuDrFMo7PLNDkRsqRQZ629sxiGV3NBfJFto7PuPpN5LZ9hl&id=100044370098750

Share this: Facebook

WhatsApp

Twitter

Pinterest

LinkedIn

Email

Telegram

Tumblr

Skype

Reddit

Pocket

Print



Like this: Like Loading...

Related