Police Recapture Kuje Prison Escapee, Musa Abdulkarim In Katsina (Photos)

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KATSINA STATE POLICE COMMAND ARRESTED “ABDULKARIM MUSA, ‘M’ AGED 30 YEARS OLD, OF BAKORI LGA OF THE STATE, A WANTED FUGITIVES AND ESCAPEE FROM KUJE MEDIUM SECURITY CORRECTIONAL CENTER.
https://twitter.com/KatsinaPoliceNG/status/1548031530596872193?t=-lKc6hzplbic4cTEfydWrA&s=19

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