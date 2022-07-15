KATSINA STATE POLICE COMMAND ARRESTED “ABDULKARIM MUSA, ‘M’ AGED 30 YEARS OLD, OF BAKORI LGA OF THE STATE, A WANTED FUGITIVES AND ESCAPEE FROM KUJE MEDIUM SECURITY CORRECTIONAL CENTER.
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Police Recapture Kuje Prison Escapee, Musa Abdulkarim In Katsina (Photos)
KATSINA STATE POLICE COMMAND ARRESTED “ABDULKARIM MUSA, ‘M’ AGED 30 YEARS OLD, OF BAKORI LGA OF THE STATE, A WANTED FUGITIVES AND ESCAPEE FROM KUJE MEDIUM SECURITY CORRECTIONAL CENTER.