Today I inspected the on going work at the Dr. Odili Cancer & Cardiovascular Disease Treatment Centre,Ogbum-nu-Abali sandfill, Rumueprikom , Orochiri-Worukwo, and Nkpolu-Oroworukwo flyovers

We intend to complete these & build two more flyovers within the next 10 months.



https://twitter.com/GovWike/status/1549149265850662915?cxt=HHwWhoCw8ZXD1_8qAAAA

