Jubril A. Gawat @Mr_JAGs

FRESH MARKET … Don’t Pass ONE WAY oooooo ….. ZERO TOLERANCE oo …. Fine Private, Public Vehicles full here oooo … It’s a serious matter … A lot of commercial vehicles (Danfo, Korope) are here.

Pls note: The Courts ordered this by Law.

#ObeyTrafficRules

@Gidi_Traffic



https://twitter.com/Mr_JAGs/status/1568538042775834624

Share this: Facebook

WhatsApp

Twitter

Pinterest

LinkedIn

Email

Telegram

Tumblr

Skype

Reddit

Pocket

Print



Like this: Like Loading...

Related