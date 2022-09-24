President Buhari Attends Humanitarian Affairs Side Event In New York (Photos)

PRESIDENT MUHAMMADU BUHARI ATTENDS HUMANITARIAN AFFAIRS SIDE EVENT@UNGA77. SEPT 23RD 2022
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PRESIDENT MUHAMMADU BUHARI IN BILATERAL MEETING WITH IRELAND PM, H.E MICHAEL MARTIN and GREECE PM H.E, MITSOTAKIS. SEPT 23RD 2022
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