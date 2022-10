Reims V PSG: Sergio Ramos Receives His 28th Red Card Of His Footballing Career

Sergio Ramos just received his career 28th red card.

He was red carded for dissent in the 41st minute in the game between Reims v Paris St. Germain (still on..)

Ramos holds the record for picking up the highest number of red cards in Real Madrid history (26) and the second most red carded player of all times.

All 27 red cards of Sergio Ramos and the opponents

Season

2005/06

La Liga

Real Madrid 3-3 Villarreal

2005/06

La Liga

Real Madrid 1-1 Atletico Madrid

2005/06

La Liga

Real Sociedad 2-2 Real Madrid

2005/06

La Liga

Espanyol 1-0 Real Madrid

2005/06

Champions League

Olympiacos 1-2 Real Madrid

2007/08

La Liga

Mallorca 1-1 Real Madrid

2007/08

La Liga

Sevilla 2-0 Real Madrid

2007/08

La Liga

Recreativo 2-3 Real Madrid

2008/09

La Liga

Real Madrid 4-3 Malaga

2009/10

La Liga

Atletico Madrid 2-3 Real Madrid

2010/11

La Liga

Barcelona 5-0 Real Madrid

2010/11

Champions League

Ajax 0-4 Real Madrid

2011/12

Copa del Rey

Barcelona 2-2 Real Madrid

2011/12

La Liga

Villarreal 1-1 Real Madrid

2012/13

La Liga

Real Madrid 4-0 Celta Vigo

2012/13

La Liga

Real Madrid 2-0 Rayo Vallecano

2013/14

La Liga

Osasuna 2-2 Real Madrid

2013/14

La Liga

Real Madrid 3-4 Barcelona

2013/14

Champions League

Real Madrid 4-1 Galatasaray

2015/16

La Liga

Las Palmas 1-2 Real Madrid

2015/16

La Liga

Barcelona 1-2 Real Madrid

2016/17

La Liga

Real Madrid 2-3 Barcelona

2017/18

La Liga

Deportivo 0-3 Real Madrid

2017/18

La Liga

Athletic Bilbao 0-0 Real Madrid

2018/19

La Liga

Real Madrid 1-2 Girona

2019/20

Champions League

Real Madrid 1-2 Manchester City

2021/22

Ligue 1

Lorient 1-1 PSG

