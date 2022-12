Mammoth crowd of Obidients waiting for Peter Obi at the entrance to the palace of Aku Uka in Wukari LGA. Wukari is the largest producer of voters in Taraba State.

Peter Obi will then leave to Jalingo , Taraba State capital for the mega rally.

https://twitter.com/ZandinoJ/status/1600473184024657922?t=LgpdLgDh3qe7e_Nj3fkZwg&s=19

