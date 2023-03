https://www.youtube.com/watch?v=6dDUftN9Wyg&si=EnSIkaIECMiOmarE

APC DECAMP TO LABOUR PARTY TODAY IN ALIMOSHO 16/03/2023

WOW LP IS WINNING ALREADY, PETER OBI EFFECT PLUS GOD VICTORY IS OURS.

APC DECAMP today in the presence of the Alimosho local govt chairman and the youth leader.

