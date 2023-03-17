PRESIDENT @MBuhari RECEIVES IN AUDIENCE NIGERIAN AMBASSADOR TO BENIN REPUBLIC LT GEN TUKUR YUSUF BURATAI IN STRATEGIC CLOSE DOOR MEETINGS AT THE STATE HOUSE ABUJA. PHOTO; SUNDAY AGHAEZE, MARCH 17TH 2023
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President Buhari Meets With Buratai (Photos)
PRESIDENT @MBuhari RECEIVES IN AUDIENCE NIGERIAN AMBASSADOR TO BENIN REPUBLIC LT GEN TUKUR YUSUF BURATAI IN STRATEGIC CLOSE DOOR MEETINGS AT THE STATE HOUSE ABUJA. PHOTO; SUNDAY AGHAEZE, MARCH 17TH 2023